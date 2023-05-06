|
Spor

Potada küme düşen ilk takım belli oldu

AYOS Konyaspor Basketbol, ilk sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda etti.

15:33 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Konyaspor, Galatasaray'a karşı direnemedi.

Konyaspor, Galatasaray'a karşı direnemedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef'e 100-88 yenilen AYOS Konyaspor Basketbol, küme düşen ilk takım oldu.


Bu kulvarda oynadığı maçlarda 7 galibiyet ve 21 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi, ilk sezonunda lige veda etti.


Bir maçı eksik olan Galatasaray Nef ise ligde 12. galibiyetini elde etti.


Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, Russell, Caloiaro ve Ristic'in basketleriyle ilk periyodu 25-16 üstün geçti.


AYOS Konyaspor Basketbol ikinci periyotta Sulaimon ve Eddie ile bulduğu basketlerle oyunu dengelemeye çalışırken, organize hücumlarla skor üretmeye devam eden Galatasaray Nef, soyunma odasına da 53-41 önde gitti.


Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Nef, Russell'ın etkili performansıyla sayı bulmaya devam ederek son çeyreğe de 78-64 önde girdi.


Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray Nef, maçtan 100-88 galip ayrıldı.


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de maçı salonda takip etti.






#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Konyaspor
#Galatasaray Nef
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.