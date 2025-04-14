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Premier Lig scoutları Eyüpsporlu futbolcu için geldi

Premier Lig scoutları Eyüpsporlu futbolcu için geldi

21:3614/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
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Scoutlar maçı yerinde takip etti.
Scoutlar maçı yerinde takip etti.

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın scoutları Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Berke Özer'i izlemeye geldi.

Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer, bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girdi.


İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın görevlileri, Eyüpspor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçı yerinde takip etti.


Maçı dikkatle takip eden scoutlar, 24 yaşındaki kaleci hakkında sık sık not alarak değerlendirmelerde bulundu.







#Eyüpspor
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