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Spor

Premier Lig'de sezonun enleri belli oluyor: İşte adaylar

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktör kategorilerinde adaylar belirlendi.

17:34 . 18/05/2023 Perşembe
AA
Kane bu sezon ligde 27, Haaland ise 36 gol attı.

Kane bu sezon ligde 27, Haaland ise 36 gol attı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Manchester City'den Erling Haaland ile Kevin De Bruyne, Tottenham'dan Harry Kane, Arsenal'den Bukayo Saka ile Martin Odegaard, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Newcastle United'dan Kieran Trippier sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi.


En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak ise Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United), Roberto De Zerbi (Brighton Hove Albion​​​​​​​) ve Marco Silva (Fulham) gösterildi.


Taraftarların, takım kaptanlarının ve futbol uzmanlarının 22 Mayıs Pazartesi gününe kadar katılabileceği oylamanın ardından sezonun en iyi oyuncusu 27 Mayıs Cumartesi günü, yılın en iyi teknik direktörü ise 30 Mayıs Salı günü belli olacak.





#Premier Lig
#Haaland
#De Bruyne
#Harry Kane
#Saka
#Odegaard
#Rashford
#Trippier
1 saat önce
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