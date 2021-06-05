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Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu

Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias, İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Haber Merkezi AA
Premier Ligde yılın futbolcusu belli oldu
Ruben Dias geride bıraktığımız sezon ligde 32 maçta 1 gol attı.

Premier Lig'de yılın oyuncusu ve teknik direktörü seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu yılın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Manchester City'nin başındaki Josep Guardiola da en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

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