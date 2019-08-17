Radamel Falcao Metz maçının kadrosundan çıkartıldı

Galatasaray'da Radamel Falcao transferine yönelik flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldız, Metz ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Monaco Kulübü yaptığı açıklamada oyuncunun son antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle kadroda olmadığını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Falcao'nun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu ve bu sebeple oyuncunun kendisini riske etmediği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Falcao konusunda herkesin için rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.