Radamel Falcao Metz maçının kadrosundan çıkartıldı
SÜPER LİG

Radamel Falcao Metz maçının kadrosundan çıkartıldı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao, Metz ile oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı. Monaco Kulübü, oyuncunun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kadroya alınmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Radamel Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Galatasaray'da Radamel Falcao transferine yönelik flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldız, Metz ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Monaco Kulübü yaptığı açıklamada oyuncunun son antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle kadroda olmadığını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Falcao'nun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu ve bu sebeple oyuncunun kendisini riske etmediği aktarıldı.

  • Hatırlanacağı üzere Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Falcao konusunda herkesin için rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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