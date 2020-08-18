RB Leipzig-PSG (CANLI)

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bu akşam saat 22.00'de Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig-Paris Saint Germain ile karşı karşıya geliyor. Tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek bu takımlar final bileti için kapışacak.

Finale çıkan 'ilk'i yaşayacak

RB Leipzig ve PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselmek için sahaya çıkıyor. RB Leipzig bunu başarırsa yedinci Alman kulübü; PSG başarırsa 2003/04'ten (Monaco) bu yana ilk Fransız ekibi olacak.

PSG, Alman kulüplerine acımıyor

Bugüne kadar Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla karşılaştığı üç eşleşmede de turu geçmeyi başaran PSG, son olarak bu sezon ikinci turda Borussia Dortmund'u eledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör #ŞampiyonlarLigi'nde sona yaklaşıyoruz─finalde kimleri görmek istersin? Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Ağu, 2020, 1:22öö PDT )

PSG, Monaco'nun rekorunu kırabilir

PSG, Milan'a toplamda 3-0'lık skorla elendiği 1994/95'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale ulaştı. Turnuvada buraya gelebilen yedi Fransız takımından sadece biri finale yükselebildi (2003/04'te Monaco).

RB Leipzig-PSG maçı saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?