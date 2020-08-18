UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig-PSG maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

RB Leipzig-PSG (CANLI)

Şampiyonlar Ligi yarı finaliden Alman ekibi RB Leipzig-PSG ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Yayıncı kuruluş beINSPORTS bu karşılaşmaya özel futbolseverleri sevindiren bir açıklama yayınladı. RB Leipzig - PSG maçına dair tüm detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
RB Leipzig-PSG maçı pandemi dolayısıyla Portekiz'in Lizbon kentinde seyircisiz olarak tek maç formatında oynanacak.

RB Leipzig-PSG maçı pandemi dolayısıyla Portekiz'in Lizbon kentinde seyircisiz olarak tek maç formatında oynanacak.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bu akşam saat 22.00'de Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig-Paris Saint Germain ile karşı karşıya geliyor. Tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek bu takımlar final bileti için kapışacak.

Finale çıkan 'ilk'i yaşayacak

  • RB Leipzig ve PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselmek için sahaya çıkıyor. RB Leipzig bunu başarırsa yedinci Alman kulübü; PSG başarırsa 2003/04'ten (Monaco) bu yana ilk Fransız ekibi olacak.

PSG, Alman kulüplerine acımıyor

Bugüne kadar Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla karşılaştığı üç eşleşmede de turu geçmeyi başaran PSG, son olarak bu sezon ikinci turda Borussia Dortmund'u eledi.

Dortmund galibiyeti sonrası Neymar'ın maç sonu sevinci.
Dortmund galibiyeti sonrası Neymar'ın maç sonu sevinci.

PSG, Monaco'nun rekorunu kırabilir

PSG, Milan'a toplamda 3-0'lık skorla elendiği 1994/95'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale ulaştı. Turnuvada buraya gelebilen yedi Fransız takımından sadece biri finale yükselebildi (2003/04'te Monaco).

Monaco'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki final 11'i. (Finalde Porto ile karşılaşan Fransız ekibi karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.)
Monaco'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki final 11'i. (Finalde Porto ile karşılaşan Fransız ekibi karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.)

RB Leipzig-PSG maçı saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?

  • Bu akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşma beINSPORTS 1 ve beINSPORTS Haber kanalından 'şifresiz' olarak ekranlara gelecek.
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