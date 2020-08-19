UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig-PSG maçı özeti

RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez finalde

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bundesliga ekiplerinde Leipzig ile karşı karşıya gelen PSG sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak bu sezon Devler Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu. Mücadeleye müthiş başlayan Fransız ekibi Di Maria, Neymar ve Mbappe'nin muhteşem oyunuyla rahat bir galibiyet alarak finaldeki rakibini beklemeye çekildi. RB Leipzig-PSG maçına dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG'li oyuncular 'final sevinci'.

PSG'li oyuncular 'final sevinci'.

Fotoğraf: Reuters

Leipzig'i 3-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Alman ekibi Leipzig ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.

İlk defa son 4'e kalan Leipzig ile organizasyondaki en iyi derecesi olan yarı finale 1995'ten sonra bir kez daha çıkan PSG arasındaki maç, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynandı.

Maçtan dakikalar

  • Ceza sahasının sol köşesinden kullanılan serbest vuruşta, gelen topa iyi yükselen Marquinhos, PSG'yi 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.
  • Marquinhos'un gol vuruşu. (13')
    Marquinhos'un gol vuruşu. (13')
  • 42. dakikada Leipzig kalecisi Gulacsi'nin baskı karşısında uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. PSG atağına dönüşen pozisyonda Di Maria, Neymar'ın sağdan gelen pasa yaptığı dokunuşla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fırsatı gole çevirmekte zorlanmayan Di Maria, PSG'nin soyunma odasına 2-0 üstün gitmesini sağladı.
  • Di Maria'nın gol vuruşu. (42')
    Di Maria'nın gol vuruşu. (42')
  • 56. dakikda Bernat, Leipzigli Mukiele'nin ayağının kayması sonucu topu önünde bulan Di Maria'nın sol kanattan yaptığı ortada, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. PSG bu golle farkı 3'e çıkardı.
  • Bernard'ın şutuna Neymar kale içinde dokundu. (56')
    Bernard'ın şutuna Neymar kale içinde dokundu. (56')

Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve maçı 3-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

Paris ekibinin finaldeki rakibi, Olympique Lyon-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak.

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