Real Madrid ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maç hakkında tüm detaylar.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH CANLI İZLE
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH CANLI SKOR
TV 8,5 CANLI YAYIN
ŞAMPİYONLAR LİGİ
İspanyol devi Real Madrid 14 kez şampiyonlukla listenin başında yer alıyor. Diğer takımların sıralaması ise şu şekilde;
2.Milan, 7 kez
3.Bayern München, 6 kez
4.Liverpool, 6 kez
5.Barcelona, 5 kez
6.Ajax, 4 kez
7.Manchester United, 3 kez
8.Inter, 2 kez