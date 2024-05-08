Real Madrid

‘Şampiyonlar Ligi’nde beraberliğe ne kadar para veriliyor?’ sorusunun cevabı dün akşam temsilcimiz Galatasaray’ın Kopenhag ile berabere kalması sonrasında araştırılıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 beraberlikle elde etti. Avrupa’da Devler Ligi’ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin avroluk para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beraberliğe ne kadar para veriliyor? İşte detaylar.