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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor: Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. 2-2 biten ilk maçın rövanşında iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Real Madrid - Bayern Münih maçını canlı izlemek ve TV 8,5 canlı yayın ekranı için haberimize bakabilirsiniz.

11:35 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid evinde Bayern Münih’i konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid evinde Bayern Münih’i konuk ediyor.

Real Madrid ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maç hakkında tüm detaylar.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

Real Madrid - Bayern Münih maçını canlı izlemek için

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH CANLI SKOR

TV 8,5 CANLI YAYIN

TV 8,5 canlı yayın ekranı için

ŞAMPİYONLAR LİGİ

İspanyol devi Real Madrid 14 kez şampiyonlukla listenin başında yer alıyor. Diğer takımların sıralaması ise şu şekilde;

2.Milan, 7 kez

3.Bayern München, 6 kez

4.Liverpool, 6 kez

5.Barcelona, 5 kez

6.Ajax, 4 kez

7.Manchester United, 3 kez

8.Inter, 2 kez



#Real Madrid
#Bayern Münih
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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