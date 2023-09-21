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Şampiyonlar Ligi’nde beraberliğe ne kadar para veriliyor?

‘Şampiyonlar Ligi’nde beraberliğe ne kadar para veriliyor?’ sorusunun cevabı dün akşam temsilcimiz Galatasaray’ın Kopenhag ile berabere kalması sonrasında araştırılıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 beraberlikle elde etti. Avrupa’da Devler Ligi’ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin avroluk para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beraberliğe ne kadar para veriliyor? İşte detaylar.

14:23 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi’nde beraberliğe ne kadar para veriliyor?

Şampiyonlar Ligi’nde beraberliğe ne kadar para veriliyor?

Galatasaray, Süper Lig’de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 beraberlikle elde etti. Şampiyonlar Ligi’ne beraberlikle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 930 bin avroluk primin sahibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik para ödüllerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BERABERLİĞE VE GALİBİYETE NE KADAR PARA VERİLİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımlar grup aşamasına katılım için 15.640.000 € ve grup aşamasındaki her galibiyet için 2.800.000 €, beraberlik için 900.000 € kazanır.

GALATASARAY’IN KOPENHAG BERABERLİĞİ, SÜPER LİG'DE 11 GALİBİYETE EŞDEĞER

Galatasaray, Süper Lig’de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 beraberlikle elde etti.

Avrupa’da Devler Ligi’ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin avroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

Süper Lig’de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

Böylece Galatasaray, Süper Lig’de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag’ı yenseydi yaklaşık 81 milyon lira kazanacaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon avro, güncel kurdan karşılığı ise 81 milyon lira.

Bu meblağ, Süper Lig’de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33 kazanmasıyla alacağı prime denk geliyor.

GALATASARAY’IN DEVLER LİGİNDEKİ TOPLAM KAZANCI AN İTİBARİYLE 27,16 MİLYON AVRO

Kopenhag beraberliğiyle 930 bin avroluk gelir elde eden "Cim-Bom"un, Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam kazancı 27,16 milyon avroya ulaştı.

Galatasaray, Devler Ligi’nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

- Gruptan çıkma ödülü 9,6 milyon avro

Galatasaray, Devler Ligi’nde Kopenhag’ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih’le tur mücadelesi verecek.

"Cim-Bom" şayet grupta ilk 2’de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon avro daha kazanabilecek.

UEFA’nın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde dağıtacağı para ödülü miktarları şöyle:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ / milyon €

Gruplara Katılım 15,64 milyon €

Gruplarda Galibiyet 2,8 milyon €

Gruplarda Beraberlik 0,93 milyon €

Katsayı 1 Hisse 1,137 milyon €

Son 16 Katılım 9,6 milyon €

Çeyrek Final Katılım 10,6 milyon €

Yarı Final Katılım 12,5 milyon €

Final Katılım 15,5 milyon €

Şampiyon 4,5 milyon €




#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#A Grubu
#Kopenhag
#beraberlik ücretleri
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