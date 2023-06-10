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Yıllara göre UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlar

İstanbul ikinci kez Devler Ligi finaline ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da düzenlenen ilk final 2005 yılındaydı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi, ilk sezonu 1955 yılında başladı. Peki, şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımlar kazandı? İşte yıllara göre UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlar...

15:29 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
UEFA

UEFA

Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası için 32 takım kıyasıya rekabet ediyor ve sadece bir takım şampiyonluğa ulaşıyor. 1955 yılında başlayan organizasyona 67 şampiyon sığdı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla hangi takım şampiyon oldu?

YILLARA GÖRE ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANAN TAKIMLAR

1992 yılında kurulan Şampiyonlar Ligi'nde yıllara göre kazanan takımlar:

1.Real Madrid (2022)

2.Chelsea (2021)

3.Bayern Münih (2020)

4.Liverpool (2019)

5.Real Madrid (2018)

6.Real Madrid (2017)

7.Real Madrid (2016)

8.Barcelona (2015)

9.Real Madrid (2014)

10.Bayern Münih (2013)

11.Chelsea (2012)

12.Barcelona (2011)

13.Inter (2010)

14.Barcelona (2009)

15.Manchester United (2008)

16. Milan (2007)

17.Barcelona (2006)

18.Liverpool (2005)

19.Porto (2004)

20.Milan (2003)

21.Real Madrid (2002)

22.Bayern Münih (2001)

23.Real Madrid (2000)

24.Manchester United (1999)

25.Real Madrid (1998)

26.Dortmund (1997)

27.Juventus (1996)

28.Ajax (1995)

29.Milan (1994)

30.Marsilya (1993)

ŞAMPİYONLAR LİGİ EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

İspanyon devi Real Madrid 14 kez şampiyonlukla listenin başında yer alıyor. Diğer takımların sıralaması ise şu şekilde;

2.Milan, 7 kez

3.Bayern München, 6 kez

4.Liverpool, 6 kez

5.Barcelona, 5 kez

6.Ajax, 4 kez

7.Manchester United, 3 kez

8.Inter, 2 kez

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN ÇOK FİNAL OYNAYAN TAKIMLAR

Büyük turnuvada en çok final oynayıp ikinci takım olan takımlar ise şu şekilde;

1.Juventus bu büyük turnuvada 7 kez final oynayıp 2 defa mutlu sona ulaştı.

2.Bayern München, 5 kez

3.Benfica, 5 kez

4.Milan, 4 kez

5.Liverpool, 4 kez

6.Real Madrid, 3 kez

7.Barcelona, 3 kez

8.Ajax, 2 kez

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANAN SÜPRİZ TAKIMLAR

1955 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda süpriz takımlar da mutlu sona ulaştı. İşte Devler Ligi’nde mutlu sona ulaşmış diğer takımlar;

Nottingham Forest, 2 kez

Kızılyıldız, 1 kez

FCSB eski adıyla Steaua Bucureș, 1 kez

Marseille, 1 kez

Aston Villa, 1 kez



#uefa
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#şampiyonlar ligi kazanan takımlar
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