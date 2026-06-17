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Real Madrid ikinci transferini açıkladı: Bernardo Silva

Real Madrid ikinci transferini açıkladı: Bernardo Silva

12:1117/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Silva, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Silva, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Real Madrid, Marc Cucurella'nın ardından Bernardo Silva'yı da kadrosuna kattığını açıkladı. Madrid, Portekizli yıldız ile 2028 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.




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