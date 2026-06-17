Mbappe'nin kolundaki rozetin sırrı ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 mağlup eden Fransa'da Kylian Mbappe attığı iki golle yıldızlaşırken, yıldız futbolcunun formasının sağ kolundaki rozet merak konusu oldu. Dikkat çeken detayın nedeni ortaya çıktı.
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 mağlup etti.
ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadelede 2018 Dünya Kupası şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya galibiyetle başladı.
Karşılaşmaya damga vuran isim Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldız, attığı iki golle Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 14'e yükseltti. Milli takım kariyerindeki gol sayısını da 58'e çıkaran Mbappe, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Olivier Giroud'yu geride bıraktı.
Karşılaşma sırasında Mbappe'nin formasının sağ kolunda taşıdığı rozet sosyal medyada merak konusu oldu.
Yıldız futbolcunun taktığı rozetin, 2022 Katar Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Ayakkabı ödülüne özel olduğu ortaya çıktı.
Mbappe, Katar 2022'de attığı 8 golle turnuvanın gol kralı olmuş ve Altın Ayakkabı'nın sahibi olmuştu.
FIFA'nın uygulamasına göre, daha önce bireysel ödül kazanan futbolculara, devam eden Dünya Kupası organizasyonunda bu başarılarını simgeleyen özel anma kol rozetlerini taşıma izni veriliyor.