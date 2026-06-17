Mbappe'nin kolundaki rozetin sırrı ortaya çıktı

Karşılaşmaya damga vuran isim Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldız, attığı iki golle Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 14'e yükseltti. Milli takım kariyerindeki gol sayısını da 58'e çıkaran Mbappe, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Olivier Giroud'yu geride bıraktı.