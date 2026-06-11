Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid'de ikinci Jose Mourinho dönemi

Real Madrid'de ikinci Jose Mourinho dönemi

21:4411/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Real Madrid'de ikinci Mourinho dönemi.
Real Madrid'de ikinci Mourinho dönemi.

Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.



#Real Madrid
#Jose Mourinho
#İspanya LaLiga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet Cuma hutbesi 12 Haziran: Hicretin anlamı ve Hicri yeni yıl mesajları