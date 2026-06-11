Real Madrid'de ikinci Jose Mourinho dönemi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.