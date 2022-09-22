Redmond: Guardiola yanıma gelip iltifatlarda bulundu

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Redmond, "Burada beklediğimden çok daha iyi bir lig ve ortam var" dedi.

28 yaşındaki futbolcu, "Tesis ortamı, sahalar, stadımızın atmosferi çok iyi. Bizim stadımızdaki atmosfer, İngiltere'dekine benzer. Yalnız Süper Lig, oyun temposu anlamında Premier Lig'den daha düşük. İngiltere'de maçların nasıl geçtiğini anlamayabiliyorsunuz çünkü tempo çok hızlı. Süper Lig'de oyun temposunun daha ağır olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bu durumun kendisine farklı geldiğini aktaran Redmond, şunları kaydetti:

"İngiltere gibi bir yerden geldikten sonra burada tabii ki benim için bir fark oluşturuyor. İngiltere'de de oyuncu bazen hakemi aldatmaya yönelik fauller almaya çalışıyor ama hakemler buna inanmadıkları için oyun devam ediyor. Türkiye'de bazen kolay fauller veriliyor. Bu da oyunun akışını zedeliyor ama biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Rakiplerimiz de bizden puan almak için oyunu yavaşlatmaya, baskımızı hafifletmek için bir takım durumlara girebiliyor. Bununla da mücadele edeceğiz."

AA Redmond'dan kartal pozu

"Taraftarın gösterdiği sevgi ve destek inanılmazdı"

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Beşiktaş taraftarının takıma olan ilgisinin kendisini etkilediğini belirten İngiliz oyuncu, "Türkiye'ye geldiğimden beri hissettiğim en önemli şey, taraftarın bitmek bilmeyen sevgisi ve desteği. İki maç boyunca istediğimiz sonuçları alamasak da taraftarın gösterdiği sevgi ve destek inanılmazdı. Önümüzde derbi için bir haftanın üzerinde bir süre var. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Guardiola performansımın neden düştüğünü sordu"

Southampton'da oynadığı dönemde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisi ile ne konuştuğuna yönelik bir soruya Redmond, "O maçta çok iyi bir performans göstermemiştim. Önceki sezon buna rağmen iki maçta da Manchester City'ye karşı çok iyi oynayıp bir gol atmıştım. O da bana önceki sezona göre performansımın neden düştüğünü sordu. Ben de yeni hocayla defansif oynadığımızı söylemiştim. Benim ne kadar iyi oyuncu olduğumu söyleyip iltifatlarda bulundu. Konuşmanın genel konusu önceki sezon oynanan maçlarla o sezonun kıyaslamasıydı. Geçen sezonki kadar neden iyi olmadığımı sormuştu bana" şeklinde cevap verdi.

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"Premier Lig'de oynayan oyuncuların takıma katkısı tecrübeyle birlikte çok önemli"

Beşiktaş'ın Premier Lig tecrübesi olan oyuncularla yeni bir takım kurduğunu dile getiren Redmond, şunları söyledi:

"Premier Lig dünyanın en iyi ligi, bu ligde oynayan oyuncuların takıma katkısı tecrübeyle birlikte çok önemli. Biz yeni bir takımız. Birçok oyuncu yeni katıldı ve birbirimizi tanıyoruz, birbirimizin hangi özelliklerimizin daha iyi olduğunu öğreniyoruz. Burada bu tecrübeyi getiren oyuncuların grup olarak amacı Beşiktaş için maçlar kazanmak. Bunu da başaracağız."

"Ismael'in projelerini dinledikten sonra buraya gelme isteğim çok arttı"

Başka takımlardan teklifler olmasına rağmen siyah-beyazlı takıma transferinden bahseden İngiliz futbolcu, "İngiltere'den bazı teklifler vardı. Southampton'da menajerim ve ailemle oradan çıkış için en iyi çözümü bulmak için çaba sarf ediyorduk. Beşiktaş'ın da ilgisi vardı. Hocayla, Dele Alli ile konuştuktan, buranın bana ilgisi de hoşuma gittikten sonra yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Konfor alanımdan çıkarak böyle farklı bir yere gelme konusunda daha net fikirlere sahip oldum. Bana gelen her teklifi anlatsam bu toplantı burada bitmez. Söylentilerle gerçekler ve resmi belgelerin arasında fark var, söylentiler olabilir. Buradaki diğer Premier Lig'den gelen oyuncuların standart üstü takım oluşturduğunu gördüm. Hoca ile görüşmelerim de çok farklı etkilere sebep oldu, onunla videolu görüşmeler yaptım. Ismael'in projelerini dinledikten sonra buraya gelme isteğim çok arttı" ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlı takımın son 2 haftada aldığı sonuçlar sonrası yapılan eleştirilere de cevap veren Redmond, "Şu anda 2 puan gerideyiz. Hayat da böyle, futbola benzer. Bazen mutsuz bazen mutlu uyanırsınız ama yataktan kalkıp güne başlamak zorundasınız. Sezon ekimde biten bir sezon değil mayısa kadar devam ediyor. Lig bittiğinde nerede olacağınız önemli. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ama önemli olan mücadeleye devam etmek. Bu da futbolun doğasında olan bir şey. Şu ana kadar tecrübeme göre taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu iniş çıkışlarda taraftarın desteği çok önemli. Lig devam eden bir süreç, puan olarak kötü bir durumda değiliz" diye konuştu.

"Beckham buradan keyif almam gerektiğini söyledi"

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David Beckham ile sosyal medya hesabından paylaşım yapması ile ilgili bir soruyu Redmond, "Kendi tecrübelerinden bahsetti. Kendisi İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de futbol oynadı. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışındaki zamanlar olduğunu söyledi. Burası ile ilgili tavsiye olarak da Vodafone Park'ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğu için burayı iyi değerlendirmem gerektiğini, buradan keyif almam gerektiğini söyledi" şeklinde yanıtladı.

Beckham ve Redmond

"En iyi mevkilerim sol ve sağ kanat"





Sağ ve sol kanatta en iyi oyununu oynayabildiğini söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "En iyi mevkilerim sol ve sağ kanat. 17 yaşlarındayken Birmingham'daki teknik direktörüm beni farklı pozisyonlarda oynatmıştı. 8, 9 ve 10 numara, yeri geldi kanat bek gibi pozisyonlarda oynadım. Bunun bana getirisi genç bir oyuncu olarak A takımda oynamam için bonus oyuncu özelliklerine sahip olmamdı. Oyunu anlamak için farklı pozisyonlarda görev almamın önemini söylemişti. Bunların bana getirisi çok oldu" ifadelerini kullandı.

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