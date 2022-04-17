Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Beşiktaş'a çok faydalı olur

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ateş hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor ile Avrupa kupalarına katılım şansı elde etmek isteyen Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
"Ozan Tufan Beşiktaş'a çok faydalı olur"
Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ta iyi işlere imza atabileceğini söyledi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "Alex Teixeira, 3-4-3 takımında yedek kalır. Kötü oyuncu mu? Hayır ama yedek kalır. Ozan Tufan, Beşiktaş'a uyar ve çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şut atar, kafaya çıkar ama Ozan'ın heyecanını ve kuvvetini koruması lazım."