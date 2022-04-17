Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Beşiktaş'a çok faydalı olur Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a faydalı olabileceğini söyledi.

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