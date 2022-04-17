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Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Beşiktaş'a çok faydalı olur

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a faydalı olabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan Beşiktaşa çok faydalı olur
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ateş hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor ile Avrupa kupalarına katılım şansı elde etmek isteyen Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

"Ozan Tufan Beşiktaş'a çok faydalı olur"

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ta iyi işlere imza atabileceğini söyledi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • "Alex Teixeira, 3-4-3 takımında yedek kalır. Kötü oyuncu mu? Hayır ama yedek kalır. Ozan Tufan, Beşiktaş'a uyar ve çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şut atar, kafaya çıkar ama Ozan'ın heyecanını ve kuvvetini koruması lazım."

Giresun'da gol sesi çıkmadı
SPOR
Giresun'da gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
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