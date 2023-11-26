Rıdvan Dilmen: Premier Lig'de oynayabilecek sadece iki isim var

Galatasaray, milli ara dönüşü Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





Maçın son düdüğünün ardından Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen'in Galatasaray-Alanyaspor maçıyla ilgili yorumlarından öne çıkanlar şöyle:





"Galatasaray iyi dönmüş"





"Herkesin futbolu özlediğini gördük taraftarlar özlemiş, Okan Hoca 12 haftanın analizini yapmış, oyuncular aradan milli aradan hem fiziksel hem mental olarak iyi dönmüş. Galatasaray 4 averaj kazandı hatta 7-8 bile olurdu 37. dakikaya kadar oyunu Galatasaray çok net domine etti."





"Zaha artık hazır"





"Wilfiried Zaha artık fit duruma geldi, yüzde 80-90 civarlarına çıkmış. Ligimiz artık Galatasaray için hazırlık maçları havasına döndü. Galatasaray ile Alanyaspor arasında ciddi şekilde sıklet farkı vardı zaten."













"Kesinlikle Mertens oynamalı"





"Kerem artık 'Eyvah Mertens artık geri döndü' diyecek. Solda zaten Zaha çok iyi oynuyor, Barış Alper de sağ kanatta iyi performans gösterdi. Kerem fizik olarak Mertens'in çok önünde olabilir ancak bu tür maçlarda kesinlikle Mertens'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Okan Hoca'nın kazandığı maçlarda da kaybettiği maçlarda da bence Mertens'i oynatması gerekiyordu."









🫵🏻 O'nun gecesi



🔥 2 gol, 1 asist



🚨 Dries Mertens pic.twitter.com/oaDZzFiaia — SPOR (@yenisafakspor) November 25, 2023





"Kaan Ayhan gibi oyuncuyu her hoca ister"





"Ben Kaan Ayhan gibi oyuncuları çok beğeniyorum. Türk olmasının yanı sıra bek oynar sağ, sol stoper oynar defansif orta saha oynar yedek durur her teknik adam ister böyle oyuncuyu."





"Boey ve Ferdi Premier Lig'de oynar"





"Sacha Boey için istikrarını bir türlü bırakmıyor. Biz her zaman her oyuncuya 'Premier Lig'de oynar' deriz ancak Premier Lig'de oynayacak yalnızca iki topçu var; birisi Sacha Boey diğeri Ferdi Kadıoğlu."





Rıdvan Dilmen: "Premier Lig'de oynayacak yalnızca iki topçu var. Birisi Sacha Boey, diğeri Ferdi Kadıoğlu" pic.twitter.com/hZYU6DtKrs — SPOR (@yenisafakspor) November 26, 2023

"Kerem ve Ziyech hocanın aklını karıştıracak"





"Ben Okan Hoca'nın bu maçta hem doğru bir kadro çıkardığını hem de doğru değişiklikler yaptığını düşünüyorum. Okan Buruk ikinci yarıda maçı tamamen antrenman maçıymış gibi kurguladı. Benim düşünceme göre Okan Hoca'nın aklını bu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech karıştıracak."





"Lideri derbi belirleyecek"





"İlk yarının liderini kesinlikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisi belirleyecek. Ben bu iki takımın büyük maçlar dışında kolay kolay puan bırakacağını düşünmüyorum."





"İskelete bir şey olmamamlı"





"Galatasaray'ın Muslera, Davinson Sanchez, Torreira ve Mauro Icardi iskeletinden herhangi birisine bir şey olmaması lazım yoksa çok sıkıntı yaşayabilirler. Bu maçın hiçbir şekilde berabere bitmeyeceği belliydi. Bunu Galatasaraylı oyuncular da gördü, bence Alanyasporlu oyuncular da görmüştür."





"Manchester'a karşı Galatasaray favori"





"İki takımında kazanmak zorunda olduğu bir maç olduğu için Galatasaray'ı ben Manchester United maçında daha fazla favori görüyorum."















