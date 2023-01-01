Rıdvan Dilmen: Trabzonspor Muhammed Ali gibi rakibini yordu

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Bu sezon ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı takım ise 7 puanda kaldı.





Rıdvan Dilmen son düdüğün ardından TV8,5 ekranlarında mücadeleyi yorumladı. Dilmen'in maçla ilgili görüşleri şöyle:





"Rakibi düşünmeden kazanamazsınız"





"Futbol güzel bir oyundur ama iki taraflı bir oyundur. Rakibi düşünmeden kazanamazsınız. Hele de rakibiniz Türkiye'nin 4 büyük takımından biriyse şansınız iyice azalır."













"Bjelica, Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış"





"Bu maçta gördük ki; Beşiktaş'ın kafasında Trabzonspor maçı hiç yokmuş. Trabzonspor ise tamamen Beşiktaş'a göre hazırlığını yapmış. Trabzonspor, Beşiktaş'ın topa sahip olmasına razıydı, planı buydu. Bjelica, Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Hadziahmetovic'in savunmadan top çıkaracağını biliyor hoca ve ona göre plan yapmış. Bakasetas ligin en iyi oyuncularından birisi ama hoca onu biraz daha geride kullanıyor. Ona rağmen her maçta her şeyini veriyor oyuncu sahada."









"Beşiktaş'ta bir mutsuzluk var"





"Beşiktaş, temposunu kaybederse çok zor maç kazanır. Şampiyonluk yarışında olmasının sebebi tempo bu takımın. Bugün ideal kadro değildi ama 12-13 oyuncu olarak bakarsak iyi kadrosu var Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta bir mutsuzluk var, kongrede de gördük. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da moraller yerinde. Beşiktaş'ta çok net bir kopukluk var. Saha dışı, saha içine fazlasıyla yansıyor. Mental olarak o kadar hazır değiller ki... Maçın sonundaki o kavga neden çıktı onu bile anlamadım. Hiçbir şekilde gergin olmayan bir maçtı."









👀 Maçın son bölümünde yaşanan kargaşa sonrası Bakasetas, hakeme boynunu gösterdi pic.twitter.com/PVLpYyDxvy — SPOR (@yenisafakspor) September 17, 2023





"Muhammed Ali gibi rakibini yordu"





"Trabzonspor, Muhammed Ali gibi rakibini yordu ve temposunu düşürdü. Beşiktaş'ın orta sahasında da yaratıcı bir oyuncu olmadığı için çare bulamadılar."





"Şenol Güneş beraberliğe razı gibiydi"





"Şenol Güneş de sanki maçtan önce beraberliği verseler hiç uçağa binmeyecekmiş gibi göründü. Trabzonspor'un galibiyeti istediğini görebiliyorduk. Maçın başından sonuna kadar 'al gülüm, ver gülüm' oynadı Beşiktaş. Beşiktaş'ın şunu anlaması lazımdı; burası ne Beşiktaş Park ne de Neftçi, burası Trabzon. Sizin aleyhinize güçlü bir taraftara karşı oynuyorsunuz."









"Beşiktaş'ı bu kadar umursamaz çok az gördüm"





"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferler Beşiktaş'ta moralleri bozdu. İte kaka gidiyordu takım ama bir yerde durdular işte. Beşiktaş'ı bu kadar umursamaz şekilde çok az gördüm. Şenol Güneş'in de bu maça konsantrasyonu sıfır, hiç hazırlanmamış maça."

Şenol Güneş'in 24 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.















