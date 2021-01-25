Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası: Avrupa devini canlı yayında açıkladı

Rıdvan Dilmen, Süper Lig devlerinin istediği İrfan Can Kahveci'nin Fransa'da futbol oynamak istediğini açıkladı. Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Marsilya, İrfan Can ile birlikte Newcastle’dan bir oyuncu ile ilgileniyor, ancak İrfan Can’ı alma ihtimalleri yüksek" ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Bana göre İrfan %40 Marsilya, %20 Fenerbahçe ya da Galatasaray’a transfer olur. %20 ihtimalle de Başakşehir’de kalır. İrfan Can, Avrupa'da da oynamak istiyor. Marsilya gitme ihtimali yüksek. İzin aldığım için söyleyebilirim"

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