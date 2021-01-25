Spor Rıdvan Dilmenden İrfan Can Kahveci iddiası Avrupa devini canlı yayında açıkladı
SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası: Avrupa devini canlı yayında açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci için teklif yapan Avrupa kulübünü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen, Süper Lig devlerinin istediği İrfan Can Kahveci'nin Fransa'da futbol oynamak istediğini açıkladı. Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Marsilya, İrfan Can ile birlikte Newcastle’dan bir oyuncu ile ilgileniyor, ancak İrfan Can’ı alma ihtimalleri yüksek" ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • "Bana göre İrfan %40 Marsilya, %20 Fenerbahçe ya da Galatasaray’a transfer olur. %20 ihtimalle de Başakşehir’de kalır. İrfan Can, Avrupa'da da oynamak istiyor. Marsilya gitme ihtimali yüksek. İzin aldığım için söyleyebilirim"

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