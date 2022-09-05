Rıdvan Dilmen'e göre şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi. Dilmen, "Beşiktaş, Valerien Ismael ile şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ancak şampiyonluğu kaybederse de bu Valerien Ismael yüzünden olur" dedi.

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