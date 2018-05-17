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Rıza Çalımbay ayrılığı açıkladı

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Çalımbay, "Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Çalımbay.

Rıza Çalımbay.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında önümüzdeki sezon bordo-mavili takımı çalıştırmayı düşünmediğini açıkladı.

Yönetimle görüştüğü belirten Çalımbay, şöyle konuştu;

"Son maçıma çıkacağım"

  • "Özkan Sümer, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ömer Sağıroğlu ile yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezon takımı çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim. Buradan iyi ayrılmak istediğimi ilettim.Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım."

Trabzonspor'da yönetimin yeni sezonda takımı Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ikilisine emanet etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz yuvaya geri dönüyor
Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz yuvaya geri dönüyor

Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un yerli teknik adam ile yola devam etmeyi benimserken bunun için sürpriz bir ikili gündeme geldi.Bordo-mavili yönetimin Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ikilisine takımı emanet etmek için kolları sıvadığı ifade edildi.Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre Tekke ve Karadeniz’e bir şans verilmesi konusunda kararlı olan yönetim iki isimle dirsek temasına geçti.İkilinin de gelen teklife olumlu yanıt verdiği ve sezon bitiminde bu planın hayata geçirilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Gökdeniz Karadeniz (@gokdenizkaradeniz61)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Nis 8, 2018 at 10:25öö PDT)


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