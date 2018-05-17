Rıza Çalımbay ayrılığı açıkladı

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Çalımbay, "Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında önümüzdeki sezon bordo-mavili takımı çalıştırmayı düşünmediğini açıkladı.
Yönetimle görüştüğü belirten Çalımbay, şöyle konuştu;
"Son maçıma çıkacağım"
"Özkan Sümer, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ömer Sağıroğlu ile yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezon takımı çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim. Buradan iyi ayrılmak istediğimi ilettim.Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor'la son maçıma çıkacağım."
Trabzonspor'da yönetimin yeni sezonda takımı Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ikilisine emanet etmeyi planladığı ifade ediliyor.
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