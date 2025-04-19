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Rıza Çalımbay'dan Kasımpaşa maçı sonrası mağlubiyet yorumu

Rıza Çalımbay'dan Kasımpaşa maçı sonrası mağlubiyet yorumu

16:4519/04/2025, Cumartesi
IHA
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçı takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçı takip etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligden düşme durumunu düşünmediklerini belirterek, "Oyuncularım durumun önemini iyi kavramaları gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için önemli bir maça çıktık. Arkadaşlarımıza da bunu anlattık. Buraya eksik oyuncularımızdan yoksun geldik. Yine de güzel bir maç oldu. Karşılıklı goller oldu. Yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Önümüzde kritik olan maçlar var. O maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte daha da güçlü bir ekip olacağız. Bugün istediğimiz şekilde oyun oynayamadık" diye konuştu.


"Oynadığımız oyunun en az 5 katına çıkmamız gerekiyor"


Ligden düşmeyi akıllarından geçirmediklerini vurgulayan Çalımbay, "Kolay değil. Kalan maçları iyi bitirmemiz şart. Daha dikkatli olacağız ve özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Zor da bir fikstüre sahibiz. Biz ne yazık ki takımın başına geç geldik. İstediğimiz kadroyu kuramadık ve transferleri yapamadık. Tek çaremiz kalan maçları kazanmak. Düşme durumunu hiç düşünmüyoruz. Oynadığımız oyunun en az 5 katına çıkmamız gerekiyor. Oyuncuların durumun önemini iyi kavramaları gerekiyor" şeklinde konuştu.




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