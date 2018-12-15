SÜPER LİG

Rizespor şehit Emniyet Müdürü'nü unutmadı

Süper Lig'de oynanan Rizespor-Alanyaspor maçı öncesi geçtiğimiz salı günü makamında şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sırasında stadyumda duygusal anlar yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, IHA
Rizespor Başkanı Hasan Kartal Şehit Altuğ Verdi için yapılan saygı duruşu sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal Şehit Altuğ Verdi için yapılan saygı duruşu sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Fotoğraf: Aytekin KALENDER / DHA

Çaykur Rizesporlu futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde ısınmaya üzerlerinde şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının olduğu tişörtle çıktı. Alanyaspor takımı ise maça, Şehit Verdi'nin fotoğrafının olduğu formayla çıktı.

Mücadele öncesi stadyumda Şehit Eminyet Müdürü'nün fotoğraflarının olduğu bir slayt gösterisi gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı saygı duruşu sırasında Rizespor Başkanı Hasan Kartal gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Şehit Altuğ Verdi, geçtiğimiz salı günü makamında silahla vurularak şehit edilmişti.
Şehit Altuğ Verdi'nin fotoğrafı stadyumda oturduğu koltuğa bırakıldı.
Şehit Altuğ Verdi'nin fotoğrafı stadyumda oturduğu koltuğa bırakıldı.
DHA

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.