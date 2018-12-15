Rizespor şehit Emniyet Müdürü'nü unutmadı

Çaykur Rizesporlu futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde ısınmaya üzerlerinde şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının olduğu tişörtle çıktı. Alanyaspor takımı ise maça, Şehit Verdi'nin fotoğrafının olduğu formayla çıktı.

Mücadele öncesi stadyumda Şehit Eminyet Müdürü'nün fotoğraflarının olduğu bir slayt gösterisi gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı saygı duruşu sırasında Rizespor Başkanı Hasan Kartal gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Altuğ Verdi, geçtiğimiz salı günü makamında silahla vurularak şehit edilmişti.