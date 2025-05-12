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Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

22:2712/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Salon çalışmasından kare.
Salon çalışmasından kare.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışması yaptı.


Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.







#Çaykur Rizespor
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