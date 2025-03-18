Rizespor'dan İlhan Palut'un istifa edeceği iddialarına yanıt

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un bazı haber siteleri ve sosyal medyada "İstifa ettiği ve edeceği" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut'un görevinin başında olduğunu duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada teknik direktör İlhan Palut'un "istifa ettiği ve edeceği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıklarının, planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacağı kaydedildi.