Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rizespor'dan İlhan Palut'un istifa edeceği iddialarına yanıt

Rizespor'dan İlhan Palut'un istifa edeceği iddialarına yanıt

17:2818/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut
Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un bazı haber siteleri ve sosyal medyada "İstifa ettiği ve edeceği" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut'un görevinin başında olduğunu duyurdu.


Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada teknik direktör İlhan Palut'un "istifa ettiği ve edeceği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.


Söz konusu haberler ve ortaya atılan iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada,
"Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, teknik direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz. Teknik direktörümüz İlhan Palut görevinin başındadır ve iki sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir."
ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıklarının, planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacağı kaydedildi.






#Çaykur Rizespor
#İlhan Palut
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekrem İmamoğlu'nun diploması neden iptal edildi?