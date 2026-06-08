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Roberto Mancini tekrardan göreve geliyor: Yeni adresi açıklandı

Roberto Mancini tekrardan göreve geliyor: Yeni adresi açıklandı

17:588/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
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Roberto Mancini
Roberto Mancini

2026 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör arayışları sürerken, deneyimli teknik adam Roberto Mancini'nin yeniden göreve dönmeye hazır olduğu belirtildi.

2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremeyen İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör belirsizliği sürerken, gündeme damga vuracak bir gelişme yaşandı. İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Roberto Mancini'nin yeniden milli takımın başına geçebileceği iddia edildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano tarafından paylaşılan bilgiye göre, Mancini mayıs ayından bu yana İtalya Milli Takımı'na dönüş fikrine olumlu yaklaşıyor. Deneyimli teknik adamın, federasyonun kararını beklediği ve göreve gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktör arayışlarında öne çıkan isimlerden biri olan Roberto Mancini, milli takım kariyerinde daha önce önemli başarılara imza atmıştı. Bu nedenle olası bir geri dönüş, İtalyan futbol kamuoyunda heyecan yaratmış durumda.

61 yaşındaki çalıştırıcı, 13 Kasım 2025 tarihinde Al-Sadd ile anlaşmış ve Katar ekibinin başına geçmişti. Mancini'nin kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.



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