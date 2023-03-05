6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketi, 11 ilimizi ciddi şekilde eklemişti. Bu depremin ardından dünyanın birçok yerinden özellikle spor dünyasından birçok ünlü isim depremzedeler için yardımlar göndermişti. Geçtiğimiz günlerde TFF, Gençlik Spor Bakanlığı'nın düzenlediği, ortak yayınla birçok kanalda yayınlanan "Omuz Omuza" kampanyasına, Kylian Mbappe, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Napoli futbolcuları ve birçok isim yardımlar yapmıştı.





Gözler Ronaldo'daydı





Ülkemizdeki birçok Ronaldo hayranı ise, depremin ilk gününden itibaren Portekizli yıldızın neden herhangi sosyal medya paylaşımı yapmadığını merak ediyor ve protesto ediyordu. İngiliz basının haberine göre Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye için yardım uçağı gönderdi.





Daily Mail'in haberine göre Al Nassr'da oynayan Ronaldo, içerisinde çadırlar, gıda paketleri, yastıklar ve battaniyeler, yataklar, bebek maması ve süt ve tıbbi malzemeler bulunan bir uçak göndererek depremzedelere destek oldu.





İngilizlerin haberine göre Portekizli süperstar, gerçekleşen bu büyük felaketten çok etkilenerek yardım için uçak gönderdi ve ilerleyen günlerde bu yardımı sürdürebilir. Bu haber ile birlikte yıldız futbolcunun hayranları kırgınlıklarını unutabilir.











