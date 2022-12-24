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Rusya Asya Futbol Federasyonu’na geçebilir

FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu’na (AFC) katılmak için görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi DHA
Rusya Asya Futbol Federasyonu’na geçebilir
Zenit - Spartak Moskova

Geçtiğimiz günlerde Rusya Futbol Birliği Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte UEFA'dan ayrılmayı düşündüklerini bildirdi.

Rusya futbolda yüzünü Asya'ya dönmek istiyor

Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte video konferans yoluyla UEFA’dan ayrılma seçeneklerini değerlendireceklerini belirtirken, kararın 27 Aralık Salı günü alınabileceği sinyali verdi. 28 Şubat'ta UEFA ve FIFA, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rus kulüpleri ve Rus Milli Takımlarının uluslararası müsabakalara katılmasını askıya almıştı. Rus Milli Takımı, Katar'daki Dünya Kupası elemelerinden men edilmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme aşaması kurasına katılamamıştı.
Dyukov, Rusya’nın futbolda yüzünü Asya’ya dönmesi ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü aktarırken, bu konunun Rus futbolunun en azından önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl gelişeceği üzerinde etkisi olacağının altını çizdi.

"Futbolumuz dört yıl kaybedebilir"

Nihai kararı salı günü vereceklerini söyleyen Dyukov, açıklamalarında, “Asya Futbol Konfederasyonu’na geçişi şimdi ciddi olarak değerlendiriyoruz, çünkü 31 Aralık'a kadar bu fırsat penceremiz var. 2026 Dünya Kupası'na yetişebilmek için çekilme başvurusunda bulunmalıyız. Eğer bunu şimdi yapmazsak Avrupa müsabakalarına girme ihtimalimizin olmadığını anlıyoruz. O zaman bir sonraki turnuvalara 2027'den itibaren erişebileceğiz. Yani futbolumuz dört yıl kaybedebilir. Bu dikkate alınmalı. Kulüplerimize gelince, büyük çoğunluk Asya Futbol Konfederasyonu’na geçişi destekliyor. Bazıları kayıtsız şartsız, bazıları ise orada oynamamanın Avrupa’da hiç oynamamaktan daha iyi olduğunu anlıyor" şeklinde konuştu.

Asya Futbol Federasyonu'na geçiş iki aşamadan oluşuyor

Dyukov, Rusya’nın Asya Futbol Konfederasyonu’na geçişine karar verilmesi durumunda sürecin iki aşamadan oluşacağını vurgularken, önce UEFA’dan ayrılacaklarını, ardından yeni organizasyona katılabileceklerini söyledi.
“UEFA'dan çekilme süreci, futbolda "sonbahar-ilkbahar" şemasına göre mevsimlere karşılık gelen mali yılın sonunda mümkündür” diyen Rusya Futbol Federasyonu Başkanı, UEFA’ya mali yılın bitiminden en az altı ay önce, yani 31 Aralık tarihine kadar bildirimde bulunulması gerektiğini, aynı zamanda ayrılmadan önce bunu yapmak isteyen federasyonun UEFA'ya karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini aktardı.

"Kulüplerin yarısı bu kararı destekliyor"

Dyukov, Rusya’nın şu anda Avrupa’daki spor organizasyonlarına dönüş ihtimali görmediğinin altını çizerken, Asya Konfederasyonu’nun ise Rusya’yı kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Federasyon Başkanı, açıklamasında, “UEFA’da doğal olarak kimse kabul edileceğimize dair yazılı bir garanti vermeye hazır değil. Ancak itirazımızı değerlendirmeye hazırlar ve bizi kabul etme olasılıkları fazlasıyla yüksek” diye konuşurken, FIFA’nın ise Rusya’nın Asya Konfederasyonu’na geçiş kararına zaten itiraz etmeyeceğini bildiklerini ifade etti.
Kulüplerin Asya’da oynamaya hazır olduğunu yineleyen Dyukov, “Kulüplerin yarısı tartışmasız geçiş konusunda anlaşıyor. Asya büyüyen bir ekonomi ve büyük bir ticari potansiyel var. Katılan ülkelere bakıldığında 4 milyar nüfusun ve büyük ekonomilere sahip olan ülkelerin olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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