Rusya Orta Asya Futbol Şampiyonası'na katılmayı reddetti

Rus Milli Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası'na katılmayacağını ifade eden Mitrofanov, "CAFA'ya resmi yazı gönderdik, arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Bir takım organizasyonel sıkıntılarımız var. Bu nedenle reddetmek zorunda kaldık. Oyuncuların üzerinde büyük bir yük olduğu ile ilgili sorular var. Katılmayı istiyorduk. Ancak olmadı" diye konuştu.