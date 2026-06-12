Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki trafik kontrol kulesi kırmızı beyaza bürünecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Türkiye'nin 24 yıl sonra gelen bu başarısının sadece sporda değil, toplumun her alanında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

"HEAŞ ailesi olarak, ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük heyecana ortak olmak istedik. Günde binlerce misafirlerimizi ağırladığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'mızın kalbi olan hava trafik kontrol kulesini kırmızı beyaz renklerle donatarak, millilerimizin arkasındaki dev desteği gökyüzüne çıkarmak istedik. İnanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar' bu turnuvada da tarih yazmaya devam edecek. Dualarımız ve kalbimiz milli takımımızla."