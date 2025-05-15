Şahika Ercümen Dominika'da 3 altın madalya elde etti

Sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve iki farklı operasyon geçirdiğini anlatan Ercümen, "Bu turnuvaya antrenman niteliğinde ve dünya şampiyonası için hazırlık gözüyle bakıyordum. Fakat buna rağmen çok iyi derecelerle dönüyorum. Fiziksel olarak kendimi hiç hazır hissetmediğim senenin ilk turnuvasından altın madalya ile dönmek, beni önümüzdeki yarışmalar için çok motive etti." diye konuştu.