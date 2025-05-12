3 sporcu daha kota aldı

Maratonda baraj geçme süresinin dolmasıyla birlikte Kaan Kigen Özbilen, Sezgin Ataç ve İlham Tanui Özbilen'in dünya şampiyonasına gitmelerinin kesinleştiği belirtilen açıklamada, daha önce sırıkla atlamada barajı geçen Ersu Şaşma ile organizasyonda mücadele edecek atlet sayısının 4'e yükseldiği vurgulandı.