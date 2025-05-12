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3 sporcu daha kota aldı

3 sporcu daha kota aldı

15:5212/05/2025, Pazartesi
AA
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Japonya'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na 3 sporcu daha kota aldı.
Japonya'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na 3 sporcu daha kota aldı.

Japonya'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na 3 sporcu daha kota aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada organizasyonun, 13-21 Eylül tarihlerinde başkent Tokyo'da düzenleneceği anımsatıldı.


Maratonda baraj geçme süresinin dolmasıyla birlikte Kaan Kigen Özbilen, Sezgin Ataç ve İlham Tanui Özbilen'in dünya şampiyonasına gitmelerinin kesinleştiği belirtilen açıklamada, daha önce sırıkla atlamada barajı geçen Ersu Şaşma ile organizasyonda mücadele edecek atlet sayısının 4'e yükseldiği vurgulandı.

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