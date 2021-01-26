Sait Karafırtınalar: Salih Uçan'ın Galatasaray ile anlaştığını öğrendim

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile de ilgilenen sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuyla gelecek sezon için söz kesti.

"Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar, Bucaspor'dan öğrencileri olan Salih Uçan ve Taylan Antalyalı hakkında konuştu. Galatasaray'ın Salih Uçan'ı istediği haberlerini değerlendiren Karafırtınalar, "Salih'in sezon sonu için Galatasaray ile anlaştığını öğrendim. Daha önce böyle bir deneyimi var. Fenerbahçe'de ve Roma'da oynadı. Salih'in Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Salih Uçan'ın menajeri Galatasaray sorusuna yanıt verdi

"Modern futbolu çok iyi oynuyor"

Taylan Antalyalı'nın performansı hakkında da konuşan Sait Karafırtınalar, "Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar, diye düşünüyordum. Nitekim de böyle oldu. Taylan ve Salih modern futbolu çok iyi oynuyor" dedi.

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Sait Karafırtınalar