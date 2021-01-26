Spor Sait Karafırtınalar Salih Uçanın Galatasaray ile anlaştığını öğrendim
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Sait Karafırtınalar: Salih Uçan'ın Galatasaray ile anlaştığını öğrendim

Sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'ı, Galatasaray'ın istediği iddia edilmişti. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılarla anlaştığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Salih Uçan bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile de ilgilenen sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuyla gelecek sezon için söz kesti.

"Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar, Bucaspor'dan öğrencileri olan Salih Uçan ve Taylan Antalyalı hakkında konuştu. Galatasaray'ın Salih Uçan'ı istediği haberlerini değerlendiren Karafırtınalar, "Salih'in sezon sonu için Galatasaray ile anlaştığını öğrendim. Daha önce böyle bir deneyimi var. Fenerbahçe'de ve Roma'da oynadı. Salih'in Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan'ın menajeri Galatasaray sorusuna yanıt verdi
SPOR
Salih Uçan'ın menajeri Galatasaray sorusuna yanıt verdi
  • "Modern futbolu çok iyi oynuyor"
  • Taylan Antalyalı'nın performansı hakkında da konuşan Sait Karafırtınalar, "Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar, diye düşünüyordum. Nitekim de böyle oldu. Taylan ve Salih modern futbolu çok iyi oynuyor" dedi.

Sait Karafırtınalar

Salih Uçan'ın en iyi 11'i
FOTOĞRAF 12
Title
Szczesny (Roma)
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Maicon (Roma)
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Martin Skrtel (Fenerbahçe)
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Manolas (Roma)
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Ashley Cole (Roma)
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Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)
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Pjanic (Roma)
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Muhammed Salah (Roma)
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Totti (Roma)
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Alex (Fenerbahçe)
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Dzeko (Roma)
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Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 asist kaydetti.
Salih Uçan'ın en iyi 11'i
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, beraber oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini belirledi. 26 yaşındaki futbolcu kadrosunda Fenerbahçe'den 3 isme yer verdi.


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