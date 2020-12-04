Salih Uçan'ın menajeri Galatasaray sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Salih Uçan'la ilgili resmi açıklama geldi. Herhangi bir teklif almadıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz" dedi.
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Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın temsilcisi Ömer Koray Uzun, transfer iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi. Radyospor'a konuşan Uzun'un açıklamaları şöyle;
"Transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok"
"Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok. Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlar. Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı."
"Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız"
"Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor."
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