SÜPER LİG

Salih Uçan Galatasaray'a transfer olacak mı?

Salih Uçan'ın menajeri Galatasaray sorusuna yanıt verdi

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Salih Uçan'la ilgili resmi açıklama geldi. Herhangi bir teklif almadıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Salih Uçan'ın sezon sonunda Alanyaspor'la sözleşmesi bitiyor.

Salih Uçan'ın sezon sonunda Alanyaspor'la sözleşmesi bitiyor.

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın temsilcisi Ömer Koray Uzun, transfer iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi. Radyospor'a konuşan Uzun'un açıklamaları şöyle;

"Transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok"


  • "Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok. Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlar. Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı."

"Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız"

  • "Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor."

Alanyaspor formasıyla toplam 44 maça çıkan Salih Uçan, 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
Alanyaspor formasıyla toplam 44 maça çıkan Salih Uçan, 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
DHA

Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı
Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış'ın transferi hakkında önemli bilgiler verdi."Fenerbahçe bonservis ücretinden dolayı vazgeçti"Radyospor'a konuşan Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için bonservis ücretinden dolayı vazgeçti. Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor" dedi. Bu sezon 6 maçta forma giydi23 Şubat 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Elkatmış, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Menemenspor'da başladı. Güncel piyasa değeri 125 bin euro olarak gösterilen Elkatmış, hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Murat Elkatmış bu sezon Menemenspor'da 6 maçta oynadı.TFF 1. Lig maçlarına koronavirüs engeli: İki karşılaşma ertelendi

Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi
Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Henry Onyekuru'nun menajeri William D'avila'nın İstanbul'a gelerek transfer konusunda temaslarda bulunduğu bildirildi.Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan D'avila, şu açıklamayı yaptı;"Monaco'dan ayrılacak""Henry, kesin olarak, ocak ayında Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi.""Galatasaray dışında 1-2 kulüp daha ilgileniyor""Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem." "Monaco iyi bir deneyim olmadı""Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı."Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Eski futbolcu Carragher'ın 'Başakşehir'i tela...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.