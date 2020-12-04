Salih Uçan'ın menajeri Galatasaray sorusuna yanıt verdi

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın temsilcisi Ömer Koray Uzun, transfer iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi. Radyospor'a konuşan Uzun'un açıklamaları şöyle;

"Transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok"





"Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok. Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlar. Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı."

"Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız"

"Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor."

Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış'ın transferi hakkında önemli bilgiler verdi."Fenerbahçe bonservis ücretinden dolayı vazgeçti"Radyospor'a konuşan Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için bonservis ücretinden dolayı vazgeçti. Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor" dedi. Bu sezon 6 maçta forma giydi23 Şubat 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Elkatmış, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Menemenspor'da başladı. Güncel piyasa değeri 125 bin euro olarak gösterilen Elkatmış, hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Murat Elkatmış bu sezon Menemenspor'da 6 maçta oynadı.TFF 1. Lig maçlarına koronavirüs engeli: İki karşılaşma ertelendi