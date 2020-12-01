Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Henry Onyekuru'nun menajeri William D'avila'nın İstanbul'a gelerek transfer konusunda temaslarda bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan D'avila, şu açıklamayı yaptı;

"Monaco'dan ayrılacak"

"Henry, kesin olarak, ocak ayında Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi."

"Galatasaray dışında 1-2 kulüp daha ilgileniyor"

"Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem."

"Monaco iyi bir deneyim olmadı"





"Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı."