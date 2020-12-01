SÜPER LİG

Onyekuru Galatasaray'a dönecek mi?

Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru'nun menajeri William D'avila önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcunun Monaco'dan ayrılacağını belirten D'avila, "Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Onyekuru'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Onyekuru'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Henry Onyekuru'nun menajeri William D'avila'nın İstanbul'a gelerek transfer konusunda temaslarda bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan D'avila, şu açıklamayı yaptı;

"Monaco'dan ayrılacak"

  • "Henry, kesin olarak, ocak ayında Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi."

"Galatasaray dışında 1-2 kulüp daha ilgileniyor"

  • "Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem."

Fatih Terim, Onyekuru'nun ayrılışı sonrası 'Seni özleyeceğim oğlum' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.
Fatih Terim, Onyekuru'nun ayrılışı sonrası 'Seni özleyeceğim oğlum' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.

"Monaco iyi bir deneyim olmadı"


  • "Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı."

Onyekuru, Monaco'da beklentileri karşılayamadı.
Onyekuru, Monaco'da beklentileri karşılayamadı.

Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis miktarını açıkladı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti.Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmada hat-trick yapan Diagne için de övgü dolu ifadelerde bulundu.Diagne 15 milyon euroRizespor maçında 3 gol atarak yıldızlaşan Diagne hakkında konuşan Albayrak, oyuncunun bonservis miktarının arttığını söyledi. Abdurrahim Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro oldu. Zaten oyuncuyu isteyenler de vardı. 15 milyon euroyu veren Diagne'yi alır" ifadelerini kullandı.Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandıGalatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak: &quot;Diagne bugün 15 milyon euro oldu. İsteyenler de vardı. 15 milyon euro veren alır.&quot; pic.twitter.com/hmywlz9NRo&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020

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