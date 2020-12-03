Sakatlıktan dönen Çağlar Söyüncü'den kötü haber: Maça devam edemedi

Leicester City'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Zorya Luhansk maçına ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı.

Sakatlığını atlatan ve uzun süre sonra yeniden 11'e dönen milli oyuncumuz, Zorya mücadelesinin 17. dakikasında talihsiz bir sakatlık daha yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli oyuncumuzun üzüntülü olduğu gözlemlenirken son durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi.