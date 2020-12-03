UEFA AVRUPA LİGİ

Sakatlıktan dönen Çağlar Söyüncü'den kötü haber: Maça devam edemedi

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden biri olan Çağlar Söyüncü uzun süre sonra ilk defa 11'de sahaya çıktı. Ukrayna ekibi Zorya'ya karşı sahaya çıkan Söyüncü mücadelenin 17. dakikasında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

Fotoğraf: PETER POWELL

Leicester City'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Zorya Luhansk maçına ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı.

Sakatlığını atlatan ve uzun süre sonra yeniden 11'e dönen milli oyuncumuz, Zorya mücadelesinin 17. dakikasında talihsiz bir sakatlık daha yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli oyuncumuzun üzüntülü olduğu gözlemlenirken son durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi.

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