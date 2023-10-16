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Spor

Salah'tan Filistin'e destek geldi: Sessizliği tepki çekmişti

Mısır milli takımı ve İngiliz Liverpool'un ünlü oyuncusu Muhammed Salah'ın, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu belirtildi.

15:13 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Muhammed Salah'ın Filistinliler için yüklü bir bağış yaptığı belirtiliyor.

Muhammed Salah'ın Filistinliler için yüklü bir bağış yaptığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarla ilgilenen Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, yerel bir televizyon kanalına telefonla katılarak konuyla ilgili bilgi verdi.


"Muhammed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" diyen Nazar, yıldız futbolcu için bunun garipsenecek bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti. Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermedi.


Mısırlı oyuncu Salah'ın destek açıklaması, Gazze'deki olaylara ilişkin tutumunu ifade etmesi yönündeki tepkilerin ardından geldi. Sosyal medyada pek çok takipçisinin olaylara sessiz kaldığı gerekçesiyle takipten çıktığı ifade edilmişti.







#Muhammed Salah
#Filistin
#Mısır
18 dakika önce
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