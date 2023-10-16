Salah'tan Filistin'e destek geldi: Sessizliği tepki çekmişti

"Muhammed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" diyen Nazar, yıldız futbolcu için bunun garipsenecek bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti. Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermedi.