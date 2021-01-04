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Samet Aybaba'yı gönderen Kayserispor'da yeni hoca Dan Petrescu oldu

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevi için sürpriz bir ismi Türkiye'ye getiriyor. Sarı kırmızılıların yeni hocası Romanya'dan Dan Petrescu oldu.

Haber Merkezi İHA
Rumen teknik adam Dan Petrescu, Kayserispor'u çalıştıracak.

Rumen teknik adam Dan Petrescu, Kayserispor'u çalıştıracak.

Sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Samet Aybaba ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor, üçüncü teknik direktörünü Romanya’da buldu.

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sabah saatlerinde Teknik Direktör Aybaba’nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı.

  • Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. Denizlispor maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.

Dan Petrescu son olarak ülkesinin takımlarından Cluj'u çalıştırmıştı. Rumen çalıştırıcı Cluj'daki son döneminde 1.81 puan ortalaması yakalamıştı.


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