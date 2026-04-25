Şampiyon olduk sanıp sahaya girdiler: 90+13'te şampiyonluğu kaybettiler

İngiltere futbolu, alt liglerde eşine az rastlanır bir şampiyonluk dramasına sahne oldu. Ulusal Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren dev randevuda Rochdale ile York City karşı karşıya geldi.

Her iki ekibin de şampiyonluk için sahaya çıktığı mücadele, son düdüğe kadar nefes kesen bir heyecan fırtınasına dönüştü. Karşılaşmanın normal süresi boyunca bozulamayan denge, uzatma dakikalarında yerini tam bir futbol kaosuna ve ardından tarihi bir sevince bıraktı.

Maçın son anlarına girilirken gerilim doruk noktasına ulaştı. Ev sahibi Rochdale, dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde bulduğu golle tribünleri ayağa kaldırdı. Bu golle şampiyonluk yolunda dev bir adım attığını düşünen Rochdale cephesinde kutlamalar başlarken, taraftarların büyük bir kısmı da sahaya girdi.

90+13'te yıkıldılar

Maçın hakemi tarafından eklenen uzun duraklama süresinin son anlarında York City tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Kronometreler 90+13’ü gösterdiğinde ağları sarsan konuk ekip, skora dengeyi getirdi. Bu altın değerindeki beraberlik, puan tablosundaki avantajı koruyan York City’yi şampiyonluğa taşıdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi adeta bir bayram yerine dönerken, Rochdale cephesinde ise büyük bir hüzün hakim oldu.