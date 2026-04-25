Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyon olduk sanıp sahaya girdiler: 90+13'te şampiyonluğu kaybettiler

Tuğçe Erginkoç
17:00 25/04/2026, Cumartesi
25/04/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rochdale taraftarı uzatmalarda gelen gol sonrası şampiyonluk sevinci yaşadı ancak bu sevinç kısa sürdü.
İngiltere Ulusal Ligi’nde futbol tarihine geçecek bir final yaşandı. Şampiyonluk mücadelesi veren York City, uzatma dakikalarında mucizeyi gerçekleştirerek mutlu sona ulaştı.

İngiltere futbolu, alt liglerde eşine az rastlanır bir şampiyonluk dramasına sahne oldu. Ulusal Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren dev randevuda Rochdale ile York City karşı karşıya geldi.

Her iki ekibin de şampiyonluk için sahaya çıktığı mücadele, son düdüğe kadar nefes kesen bir heyecan fırtınasına dönüştü. Karşılaşmanın normal süresi boyunca bozulamayan denge, uzatma dakikalarında yerini tam bir futbol kaosuna ve ardından tarihi bir sevince bıraktı.

Maçın son anlarına girilirken gerilim doruk noktasına ulaştı. Ev sahibi Rochdale, dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde bulduğu golle tribünleri ayağa kaldırdı. Bu golle şampiyonluk yolunda dev bir adım attığını düşünen Rochdale cephesinde kutlamalar başlarken, taraftarların büyük bir kısmı da sahaya girdi.

90+13'te yıkıldılar

Maçın hakemi tarafından eklenen uzun duraklama süresinin son anlarında York City tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Kronometreler 90+13’ü gösterdiğinde ağları sarsan konuk ekip, skora dengeyi getirdi. Bu altın değerindeki beraberlik, puan tablosundaki avantajı koruyan York City’yi şampiyonluğa taşıdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi adeta bir bayram yerine dönerken, Rochdale cephesinde ise büyük bir hüzün hakim oldu.

#Futbol
#Rochdale
#York City
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
