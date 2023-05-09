Şampiyon takım Serdar Dursun'u istiyor

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 1. Lig'in şampiyonu Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hem yerli hem de yabancı futbolcular üzerine liste hazırlığında olan başarılı teknik adamın hedefinde Fenerbahçeli futbolcu olduğu belirtildi.





Fanatik'in haberine göre Karadeniz ekibi, sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun’u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolduğu için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen 31 yaşındaki forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı kaydedildi.





Hüseyin Eroğlu'nun, Adana Demirspor başta olmak üzere Süper Lig’den çok sayıda talibi olan milli golcüyü kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.





Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.















