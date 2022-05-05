Şampiyon Trabzonspor sahaya çıkarken alkışlanacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde futbol kamuoyu Hataysporluların Trabzonspor'u nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu sosyal medyada ilk kutlayan kulüplerden biri olan Hatayspor'da yönetim ve teknik heyetin yarın oynanacak mücadele öncesinde bordo mavilileri alkışlayacağı öğrenildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın da futbolcularıyla birlikte Trabzonsporluları karşılaması ve alkışlaması bekleniyor.