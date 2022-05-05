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Şampiyon Trabzonspor sahaya çıkarken alkışlanacak

Süper Lig'de 35. haftada oynanan Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Hatay deplasmanına çıkacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Hatayspor'un futbolcularının şampiyonu alkışlayıp alkışlamayacağı merak konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyon Trabzonspor sahaya çıkarken alkışlanacak
Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde futbol kamuoyu Hataysporluların Trabzonspor'u nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu sosyal medyada ilk kutlayan kulüplerden biri olan Hatayspor'da yönetim ve teknik heyetin yarın oynanacak mücadele öncesinde bordo mavilileri alkışlayacağı öğrenildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın da futbolcularıyla birlikte Trabzonsporluları karşılaması ve alkışlaması bekleniyor.

Şampiyon Trabzonspor'a Hatay'da coşkulu karşılama
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Şampiyon Trabzonspor'a Hatay'da coşkulu karşılama
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadeleden bir gün önce şehre giden Trabzonspor'a Hatay'daki taraftarları yoğun ilgi gösterdi.


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