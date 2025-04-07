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TRT’de futbol şöleni: 3 günde 12 maç

TRT’de futbol şöleni: 3 günde 12 maç

10:437/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
IHA
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kupaları
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kupaları

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.


UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi - 8 Nisan Salı

22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)

22.00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)


9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)

22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)


UEFA Avrupa Ligi - 10 Nisan Perşembe

19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)

22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)

22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)

22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)


UEFA Konferans Ligi - 10 Nisan Perşembe

19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)

22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)

22.00 Real Betis - J.Bialystok (Tabii Spor 5)




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