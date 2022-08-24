Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları ne zaman çekiliyor?

Şampiyonlar Ligi grup kuraları ne zaman, nerede ve hangi saatte çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup aşamasından önceki son adım play-off turları bugün oynanacak 3 maç sonunda tamamlanacak. Grup kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Kura çekimi İstanbul'da

Geçen sezonun Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor, play-off turu ilk maçında 2-1 yenildiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemesi halinde tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde kimler mücadele edecek?

Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek 32 takım ise şu şekilde:

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla (İspanya), Inter, Milan, Napoli, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Club Brugge (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Viktoria Plzen (Çekya), Celtic (İskoçya), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

Bu akşam rövanşları oynanacak Dinamo Zagreb-Bodo/Glimt (0-1), Trabzonspor-Kopenhag (1-2) ve PSV-Rangers (2-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Grup aşaması ne zaman başlayacak?

Devler Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Final hangi tarihte oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Fırtına, devler ligindeki yerini almak için sahaya çıkıyor!#UCL pic.twitter.com/u4BzRd8XxJ — SPOR (@yenisafakspor) August 24, 2022