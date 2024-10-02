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Arsenal - PSG: 2-0 Maç Özeti İzle - VİDEO

Arsenal - PSG: 2-0 Maç Özeti İzle - VİDEO

Haber Merkezi
09:282/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Havertz'in gol sevinci
Havertz'in gol sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 mağlup etti. Arsenal'a PSG karşısında galibiyeti getiren golleri Kai Havertz ve Bukayo Saka kaydetti. Arsenal-PSG maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu’nda oynanan maçı Arsenal, 2-0 kazandı.


Arsenal-PSG maçının golleri

Arsenal’e galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Kai Havertz ve 35’inci dakikada Bukayo Saka attı.


Bu sonucun ardından Arsenal, 4 puana ulaşırken; Paris Saint-Germain ise 3 puanda kaldı.


Arsenal-PSG maç özeti izle


Arsenal-PSG daha önce de karşılaşmıştı

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2016-2017 sezonunda A grubunda aynı grupta mücadele eden iki takımın mücadelesinde PSG deplasmanında oynanan maç 1-1, Arsenal'in sahasında oynanan maç ise 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.




#Şampiyonlar Ligi
#Arsenal
#PSG

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