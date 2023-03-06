Borussia Dortmund, ilk maçta 1-0 galip gelmişti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde;
Benfica - Club Brugge (2-0)
Chelsea - Borussia Dortmund (0-1)
Tottenham-Milan (0-1)
Bayern Münih - PSG (1-0)
Manchester City - RB Leipzig (1-1)
Porto - Inter (0-1)
Real Madrid - Liverpool (5-2)
Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0)