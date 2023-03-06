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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:58 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Borussia Dortmund, ilk maçta 1-0 galip gelmişti.

Borussia Dortmund, ilk maçta 1-0 galip gelmişti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.


İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde;


Yarın:

Benfica - Club Brugge (2-0)

Chelsea - Borussia Dortmund (0-1)


8 Mart Çarşamba:

Tottenham-Milan (0-1)

Bayern Münih - PSG (1-0)


14 Mart Salı:

Manchester City - RB Leipzig (1-1)

Porto - Inter (0-1)


15 Mart Çarşamba:

Real Madrid - Liverpool (5-2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0)


#Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Son 16 Turu
1 saat önce
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor
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