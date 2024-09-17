UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig heyecanı başlıyor. Günün açılış maçında Young Boys evinde Aston Villa’yı konuk edecek. Bugün Şampiyonlar Ligi’nde toplam 6 maç oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17 EYLÜL SALI

19:45 Young Boys v Aston Villa

19:45 Juventus v PSV Eindhoven

22:00 Real Madrid v Stuttgart

22:00 Milan v Liverpool

22:00 Sporting CP v Lille

22:00 Bayern Münih v Dinamo Zagreb

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜR

Grup aşamasında ne değişiyor?

Önceki Şampiyonlar Ligi formatında dörderli sekiz gruba bölünmüş şekilde 32 takım yarışıyordu.

Bu grup aşamaları bu sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi lig aşaması olarak anılacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin "grup" aşamaları da artık "lig".

Üç turnuvada da bu 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak.

Lig aşamasında kaç maç oynanacak?

Eskiden takımlar grup formatında üçü evinde, üçü de deplasmanda olmak üzere 6 maç oynuyordu.

Yeni format uyarınca takımlar hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak.

Takımlar sekiz farklı takımla karşılaşacak.

Bu maçların yarısını evinde, yarısını da deplasmanda oynayacak.

Konferans Ligi lig aşamasında ise kulüpler altışar maç oynayacak. Bunların üçü iç saha, üçü de deplasman maçları olacak.







