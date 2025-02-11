UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bugün başlıyor. Gecenin açılış maçında Brest evinde PSG’yi konuk edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte detaylar.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
11 ŞUBAT SALI
20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA
20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)
23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi rövanş mücadeleleri 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.