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Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var?

Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var?

10:0911/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bugün başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bugün başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bugün başlıyor. Gecenin açılış maçında Brest evinde PSG’yi konuk edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte detaylar.

'nde play-off aşaması, bugün oynanacak müsabakalarla başlayacak. "Devler Ligi"nde play-off turu ilk mücadelelerinin bugünkü programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

11 ŞUBAT SALI

20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi rövanş mücadeleleri 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.



#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#Real Madrid

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