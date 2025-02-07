İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool evinde Tottenham’ı konuk etti. Liverpool rakibini 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Goller dakika 34’ Cody Gakpo, 51’ Mohamed Salah, 75’ Dominik Szoboszlai ve 80’ Virgil van Dijk’den geldi. Liverpool - Tottenham maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mohamed Salah 1 gol 1 asist kaydederek galibiyetin mimarı oldu. Liverpool - Tottenham maç özeti haberimizde.
LİVERPOOL GOL ŞOVLA FİNALDE
İngiltere Lig Kupası'nda sahasında Tottenham'ı 4-0 mağlup eden Liverpool, toplam skorda 4-1'e ulaşarak finale yükseldi.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cody Gakpo, 51. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 75. dakikada Dominik Szoboszlai ve 80. dakikada Van Dijk attı.
Bu sonucun ardından Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇ SONUCU
İNGİLTERE LİG KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 16 Mart günü Wembley'de oynanacak.