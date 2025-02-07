Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Salah şov yaptı Liverpool Tottenham’ı 4-0 yenerek kupada finale yükseldi | ÖZET

Salah şov yaptı Liverpool Tottenham’ı 4-0 yenerek kupada finale yükseldi | ÖZET

09:527/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool evinde Tottenham'ı 4-0 mağlup etti.
İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool evinde Tottenham'ı 4-0 mağlup etti.

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool evinde Tottenham’ı konuk etti. Liverpool rakibini 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Goller dakika 34’ Cody Gakpo, 51’ Mohamed Salah, 75’ Dominik Szoboszlai ve 80’ Virgil van Dijk’den geldi. Liverpool - Tottenham maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mohamed Salah 1 gol 1 asist kaydederek galibiyetin mimarı oldu. Liverpool - Tottenham maç özeti haberimizde.

LİVERPOOL GOL ŞOVLA FİNALDE

İngiltere Lig Kupası'nda sahasında Tottenham'ı 4-0 mağlup eden Liverpool, toplam skorda 4-1'e ulaşarak finale yükseldi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cody Gakpo, 51. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 75. dakikada Dominik Szoboszlai ve 80. dakikada Van Dijk attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Tottenham maçını canlı izlemek için

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇ SONUCU

İNGİLTERE LİG KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 16 Mart günü Wembley'de oynanacak.



#Liverpool
#Tottenham
#İngiltere Lig Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında son durum! 7 Şubat 2025 Cuma benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?