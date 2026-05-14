Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmanda ısınma koşusu yapan oyuncular, rondo ve minyatür kale oyun ile çalışmalara devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
