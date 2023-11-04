Samsunspor ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig 11.hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmadaki Samsunpor'un golleri dakika 77' Ercan Kara(P), 90+9'Schindler'den gelirken Hatayspor'un tek golü dakika 36' Lamkel Ze'nin ayağından geldi.
Samsunspor bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini aldı.
36. dakika Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Rivas Vindel'in pasında Lamkel Ze düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
77 dakika Yılport Samsunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Ercan Kara topu ve kaleciyi ayrı yere gönderdi: 1-1
90+9. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta topu önünde bulan Schindler meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1