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Spor

Samsunspor - Hatayspor: 2-1 |ÖZET

Trendyol Süper Lig 11.hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmadaki Samsunpor'un golleri dakika 77' Ercan Kara(P), 90+9'Schindler'den gelirken Hatayspor'un tek golü dakika 36' Lamkel Ze'nin ayağından geldi. Samsunspor-Hatayspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:16 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:31 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Samsunspor ilk galibiyetini aldı.

Samsunspor ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig 11.hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmadaki Samsunpor'un golleri dakika 77' Ercan Kara(P), 90+9'Schindler'den gelirken Hatayspor'un tek golü dakika 36' Lamkel Ze'nin ayağından geldi.


Samsunspor bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Maçın hikayesi:

36. dakika Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Rivas Vindel'in pasında Lamkel Ze düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi. 1-0


Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


77 dakika Yılport Samsunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Ercan Kara topu ve kaleciyi ayrı yere gönderdi: 1-1


90+9. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta topu önünde bulan Schindler meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1







#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor
#Hatayspor
21 dakika önce
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Samsunspor, evinde Hatayspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı | ÖZET