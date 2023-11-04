Pendiksporlu futbolcuların gol sevinci.
Süper Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı 4-2 Pendikspor kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram kaydetti. Maçta iki kez fileleri havalandıran savunma oyuncusu Welinton, ilk golün de asistini yapan isim oldu.
Ev sahibi takımın golleri, 40. dakikada Alassane Nado ve 89 dakikada Rroca'dan geldi.
Bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini alan Pendikspor puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.