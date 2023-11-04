Süper Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı 4-2 Pendikspor kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram kaydetti. Maçta iki kez fileleri havalandıran savunma oyuncusu Welinton, ilk golün de asistini yapan isim oldu.