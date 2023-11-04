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Spor

İstanbulspor-Pendikspor: 2-4

Süper Lig'in 11. haftasında Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4 golle mağlup etti. Savunma oyuncusu Welinton, performansıyla maça damga vurdu. İstanbulspor-Pendikspor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selman Ağrıkan
15:27 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:08 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Pendiksporlu futbolcuların gol sevinci.

Pendiksporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı 4-2 Pendikspor kazandı.


Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram kaydetti. Maçta iki kez fileleri havalandıran savunma oyuncusu Welinton, ilk golün de asistini yapan isim oldu.


Ev sahibi takımın golleri, 40. dakikada Alassane Nado ve 89 dakikada Rroca'dan geldi.


Bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini alan Pendikspor puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

İstanbulspor 2-4 Pendikspor maç özetini izlemek için







#Süper Lig
#Pendikspor
#İstanbulspor
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Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti